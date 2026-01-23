23/01/2026 15:33

【外圍經濟】植田和男助穩定日債，表示食品消費稅下調尚未有定論

《經濟通通訊社23日專訊》日本央行行長植田和男周五在央行決策後的新聞簡報會上表示，若經濟前景實現，該央行將繼續提高基準利率。他同時加入穩定債市的行列，指出食品消費稅下調尚未正式決定。



植田發言之際，日經225指數全日收報53846，上升157點或0.29%。美元兌日圓小幅上漲至158.87。日本國債孳息率曲線趨平。



他表示，潛在通脹將繼續溫和上升。此外，日本央行調整了本財年和下一財年的經濟增長預期，基於上個月議會批准的經濟刺激方案所帶來的提振。企業在4月新財年時的加薪幅度，將是該行在未來考慮加息的因素之一。



關於債市出現的快速波動，植田和男表示將在特殊情況下，與政府合作開展靈活的債券操作，鼓勵穩定的債券孳息率。(rc)