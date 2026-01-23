23/01/2026 16:21

【外圍經濟】對沖基金大鱷格里芬：日本債市動盪是警示訊號，美國需要整頓金融體系

《經濟通通訊社23日專訊》美國金融大鱷，城堡投資CEO格里芬警告，美國債券市場的「義勇軍」可能很快就會捲土重來。



格里芬指出，日本債券市場出現大幅拋售，原因是投資者對可能暫停徵收食品消費稅的政策提議望而卻步。這一政策提議導致日本40年期國債孳息率創下歷史新高。



格里芬警告，如果美國的財政狀況得不到改善，這種局面就可能會在美國上演。「如果你的財政狀況不達標，債券義勇軍就會現身，從而導致債券價格下跌。」



「債券義勇軍」是一個假設性的投資者群體，他們通過拋售債券來迫使政府在財政方面更加負責。當對通脹或債務水平上升的擔憂加劇時，這種拋售壓力會導致債券孳息率上升，從而可能促使立法者採取更具宏觀導向的政策。



格里芬指出，近年來，對美國財政赤字不斷擴大的擔憂已經導致長期債券孳息率上升，股票和債券的價格也開始同步變動。他稱這一趨勢尤其令人擔憂，美國需要整頓財政狀況。(rc)