27,893.59
+66.68
(+0.24%)
27,896
+79
(+0.28%)
高水2
9,518.12
+5.88
(+0.06%)
5,811.44
-88.72
(-1.50%)
2,645.35億
4,156.99
+5.75
(+0.139%)
4,751.44
+33.45
(+0.709%)
14,300.81
-42.08
(-0.293%)
2,692.32
+24.58
(+0.92%)
88,297.2400
-1,002.7600
(-1.123%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1082
即時更新：29/01/2026 14:51
可賣空股票總成交
1,406.36億
主板賣空
184.56億
(13.124%)
半日數據，更新：29/01/2026 12:40
上証指數
成交：14,325.67億
4,156.99
+5.75
(+0.139%)
滬深300
4,751.44
+33.45
(+0.709%)
深証成指
14,300.81
-42.08
(-0.293%)
MSCI中國A50
2,692.32
+24.58
(+0.92%)
比特幣
資料由Binance提供
88,297.2400
-1,002.7600
(-1.123%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1082
09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ01024 快手－Ｗ00700 騰訊控股00005 滙豐控股00981 中芯國際
XAU 黃金現貨
5,567.8300
+56.2500
+1.021%
XAG 白銀現貨
119.0565
+1.3393
+1.138%
更新：29/01/2026 14:50
HIBOR 同業拆息
隔夜
1.90%
1個月
2.65%
3個月
2.82%
更新：29/01/2026 11:15
美元匯率-最大跌幅
KRW 美元/南韓圜
1,424.9700
-4.3000
-0.301%
SEK 美元/瑞典克朗
8.7909
-0.0215
-0.244%
THB 美元/泰銖
31.0350
-0.0650
-0.209%
更新：29/01/2026 14:50
