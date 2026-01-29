29/01/2026 10:38

股票編號及名稱 評級 最新目標價（港元） 舊目標價（港元） 紫金礦業(02899) 買入 52.0 39.5 洛鉬鉬業(03993) 買入 27.0 21.5

《經濟通通訊社29日專訊》高盛發表研究報告，將覆蓋範圍內中國銅及黃金股2026至2027年盈利預測上調9%至33%，納入全球團隊最新的商品價格預測及公司最新更新。該行表示，對覆蓋範圍內的銅及黃金股維持正面看法，首選標的為紫金礦業(02899)及洛陽鉬業(03993)，這兩家公司不僅將受益於商品價格上漲，還將實現銅及黃金產量增長。該行預期，紫金及洛陽鉬業2026年銅產量增長9%至14%，且兩家公司均按計劃朝2028年目標邁進，從2025年水平增長40%至45%。高盛亦指，在金價上漲環境下，加速收購黃金資產亦為盈餘帶來上行風險。估值仍具吸引力。該行估計，若2028年目標達成，目前股價僅反映銅價每噸9000至10000美元。該行維持對紫金及洛陽鉬業的「買入」評級。(jl)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。