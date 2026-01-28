28/01/2026 10:37

《外資精點》高盛：料今年底金價將達到每盎司5400美元

《經濟通通訊社28日專訊》高盛發表研究報告指出，金價突破每盎司5000美元，主要受地緣政治緊張局勢及日本債券收益率急升所帶動，刺激避險需求。



報告認為，由於地緣政治緊張局勢持續，加上日本財政政策不明朗可能至少持續至2月8日選舉，避險需求將維持高企。若局勢緩和，金價或會出現暫時回調，但若地緣政治或財政風險進一步上升，則可能支持金價維持或進一步上漲。



長遠而言，該行預期金價走勢仍然向好，主要受新興市場央行購金需求結構性增長，以及美聯儲放寬政策帶動投資者需求所支持。該行維持金價到2026年12月達到每盎司5400美元的基準預測。



報告指出，白銀價格今年迄今上漲逾50%，延續2025年138%的升勢，倫敦市場流動性緊張推動價格突破每盎司100美元。該行預計價格將繼續大幅波動，建議規避波動性的客戶保持謹慎。



該行表示，近期價格走勢反映私人投資者基於美聯儲放寬政策及資產多元化主題而增持，但倫敦市場的流動性緊張加劇了價格波動。



