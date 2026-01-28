28/01/2026 09:44

《經濟通通訊社28日專訊》花旗發表研究報告指出，白銀過去兩周上漲超過30%，突破該行於兩周前設定的0-3個月看漲預測100美元/盎司，目前交易於110美元/盎司以上。該行已連續數月看多白銀，並在未來數周維持此看法。該行預見未來數周再有30-40%上行空間，至150美元/盎司。重返相對黃金的歷史高位將令白銀達約160-170美元/盎司，甚至在極端情況下達約300美元/盎司。花旗歉對白銀維持戰術性看多，並將0-3個月點位目標價上調至150美元/盎司。預期看漲因素在極短期內維持不變，支持強勁投資/投機需求，並可能導致美國以外主要交易中心的實物進一步收緊。主要風險為中國農曆新年前獲利了結，雖然距離新年尚有兩周。該行指出，自12月以來的白銀漲勢看似由中國主導，印度及更廣泛的全球零售貴金屬需求亦有貢獻。上海對倫敦的溢價一直很高，印度溢價近期亦上升。儘管近期出現多項利淡因素，包括ETF白銀持倉下降、投資者Comex期貨持倉減少及Comex庫存下降，價格仍急升。另外，中國唯一白銀ETF將自1月28日起暫停新認購，以遏制零售投機/套利，而上海期貨交易所上月亦提高保證金要求。該行認為這些措施不足以抑制零售投資需求。中國零售投資者傾向跟隨趨勢如同CTA－－鑑於強勁短期動能，預期強勁買盤將持續，進一步收緊市場。白銀供需連續多年赤字，僅靠現有持有人賣出才得以平衡。過去一年投資需求激增，而現有持有人目前似乎不願賣出。金銀價格比或可揭示在這高度投機性漲勢中白銀價格潛在高位，因為其他基本面/宏觀模型已失效。以黃金交易區間5100-5400美元/盎司計算，重返2011年金銀比低位約32倍，將指向白銀交易高達160-170美元/盎司，而重返布雷頓森林體系後1979年低位14倍，將指向極端不可能情景下的中高300美元/盎司區間。(kl)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。