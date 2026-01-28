28/01/2026 10:36

《外資精點》瑞銀：紫金擬42億美元收購非洲金礦資產，籲買入

《經濟通通訊社28日專訊》瑞銀發表研究報告指出，紫金(02899)將斥資42億美元收購Allied Gold全部股權，後者擁有3個非洲金礦資產。



報告指出，收購目標包括位於馬里的Sadiola、科特迪瓦的Bonikro和Agbaou，以及埃塞俄比亞的Kurmuk金礦。這些礦場預計2025年產金量為12噸，相比2023-2024年的11噸有所增長。到2029年產量有望提升至25噸。



瑞銀預計，此次收購將助力紫金礦業2026年的黃金產量達到70噸，2029年進一步提升至90噸。



瑞銀維持紫金(02899)「買入」評級，目標價47.4元。



