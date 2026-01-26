26/01/2026 17:50

《外圍焦點》歐洲央行管委發表演講，美國公布耐用品訂單等數據

《經濟通通訊社26日專訊》雖然美國總統特朗普放棄對歐洲加徵關稅令貿易戰憂慮稍緩，惟中東局勢急劇惡化，消息指美國已派遣艦隊前往伊朗並實施新一輪制裁。美股上周五（23日）個別發展，道指收市跌285.3點或0.58%，報49098.71點；標普500指數升2.26點或0.03%，報6915.61點；納指升65.22點或0.28%，報23501.24點。港股方面，恒生指數收市報26765，升16點或0.1%，成交2617億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚7:00pm，德國央行總裁納格爾發表題為「全球多樣化挑戰下的2026年展望」的演講。11:00pm，奧地利央行總裁兼歐洲央行管委科赫在倫敦政經學院發表演講。



數據方面，今日5:00pm，德國公布1月IFO-企業信心指數，料由87.6升至88.2。今晚9:30pm，美國公布11月耐用品訂單，料由下滑2.2%改善至升3.8%。11:30pm，美國公布1月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由負10.9收窄至負8.6。(wa)