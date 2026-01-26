26,765.52
+16.01
(+0.06%)
26,744
-4
(-0.01%)
低水22
9,147.21
-13.60
(-0.15%)
5,725.99
-72.02
(-1.24%)
2,616.99億
4,132.61
-3.55
(-0.086%)
4,706.96
+4.46
(+0.095%)
14,316.64
-123.02
(-0.852%)
2,651.45
+13.16
(+0.50%)
87,918.5800
+1,248.2200
(1.440%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0770
恒生指數
26,765.52
+16.01
(+0.06%)
期指(夜)
低水22
26,744
-4
(-0.01%)
國企指數
9,147.21
-13.60
(-0.15%)
科技指數
5,725.99
-72.02
(-1.24%)
大市成交
2,616.99億
股票
2,400.86億
(91.741%)
窩輪
79.69億
(3.045%)
牛熊證
136.44億
(5.214%)
即時更新：26/01/2026 18:00
可賣空股票總成交
2,287.37億
主板賣空
374.33億
(16.365%)
更新：26/01/2026 16:59
上証指數
成交：14,518.60億
4,132.61
-3.55
(-0.086%)
滬深300
4,706.96
+4.46
(+0.095%)
深証成指
14,316.64
-123.02
(-0.852%)
MSCI中國A50
2,651.45
+13.16
(+0.50%)
比特幣
資料由Binance提供
87,918.5800
+1,248.2200
(1.440%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0770
最新重要數據
美國-製造業採購經理人指數
公佈值
51.90
公佈日期
23/01/2026 22:45
英國-製造業採購經理人指數
公佈值
51.60
公佈日期
23/01/2026 17:30
德國-製造業採購經理人指數
公佈值
48.70
公佈日期
23/01/2026 16:30
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.24%
3個月國債孳息率
3.70%
10年-3個月國債孳息率
0.54%
更新：23/01/2026 16:15
