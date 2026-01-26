26,713.17
-36.34
(-0.14%)
26,713
-5
(-0.02%)
平水0
9,128.97
-31.84
(-0.35%)
5,690.73
-107.28
(-1.85%)
1,371.01億
4,144.37
+8.21
(+0.198%)
4,720.20
+17.70
(+0.376%)
14,342.73
-96.93
(-0.671%)
2,657.76
+19.47
(+0.74%)
87,533.5600
+863.2000
(0.996%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0680
恒生指數
26,713.17
-36.34
(-0.14%)
期指
平水0
26,713
-5
(-0.02%)
國企指數
9,128.97
-31.84
(-0.35%)
科技指數
5,690.73
-107.28
(-1.85%)
大市成交
1,371.01億
股票
1,184.54億
(86.399%)
窩輪
59.47億
(4.338%)
牛熊證
126.99億
(9.263%)
即時更新：26/01/2026 11:22
可賣空股票總成交
2,116.54億
主板賣空
329.63億
(15.574%)
更新：23/01/2026 16:59
上証指數
成交：9,824.81億
4,144.37
+8.21
(+0.198%)
滬深300
4,720.20
+17.70
(+0.376%)
深証成指
14,342.73
-96.93
(-0.671%)
MSCI中國A50
2,657.76
+19.47
(+0.74%)
比特幣
資料由Binance提供
87,533.5600
+863.2000
(0.996%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0680
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
貴金屬
XAU 黃金現貨
5,075.8600
+36.9900
+0.734%
XAG 白銀現貨
108.8099
+3.8081
+3.627%
更新：26/01/2026 11:20
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.17%
1個月
2.79%
3個月
2.89%
更新：23/01/2026 11:15
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.24%
3個月國債孳息率
3.70%
10年-3個月國債孳息率
0.54%
更新：23/01/2026 16:15
