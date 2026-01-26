26/01/2026 08:57

【美國議息】阮國恒：本港銀行淨息差已到低位，港「P」難有下調空間

《經濟通通訊社26日專訊》金管局副總裁阮國恒表示，銀行進一步降P息的空間有限，指存款已重返零息，銀行雖可選擇續減P息，但會令淨息差收窄，或影響銀行盈利能力。



他指出，本港零售銀行的淨息差已降至很低水平，儲蓄存款利率又低見零息，倘銀行再減最優惠利率(P)，恐令淨息差進一步受壓，影響其防禦能力。他指在今輪減息周期，香港主要銀行的P已累減0.875厘，抵銷了此前加息周期的升幅，並重返2021年的水平，故再減空間有限。



市場普遍認為P息已減至見底，阮國恒指即使拆息下調也會對經濟活動有正面作用，大型企業貸款絕大部分以拆息為定價參考，未償還按揭貸款也有接近九成以拆息計息（即H按），不少借款人可受惠拆息下調減輕還款壓力，以P息定價者則多為中小企和部分個人貸款。因此他認為若美國減息，港元拆息(Hibor)亦會跟跌，令大部分企業借款人可受惠。



另外，阮國恒指本港貸款信貸質素期內惡化，主要仍來自本港商業地產（CRE）貸款，情況依然具挑戰性，未來前景存在利率、地緣政治等不確定性，難以預測整體不良貸款率是否已經見頂。(ul)



