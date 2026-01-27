26/01/2026 09:44

【亞洲金融論壇】李家超：去年海外及內地在港附屬公司按年升11%，創新高

《經濟通通訊社26日專訊》行政長官李家超在一論壇致辭時表示，於去年，海外及內地在港附屬公司達11070間，按年升11%，數字亦創新高。其中，來自新加坡、法國、澳洲 、美國及瑞士公司數目均升逾11%；來自東盟、中東分別增長10%、5%；來自內地則升17%。相關來自全球企業在港聘接近51萬人才，按年升3%



他續稱，於去年，在港初創公司增至5200間，亦創新高，按年升11%；招聘接近2萬人，按年升12%。而非本地企業家，有一半來自英、美、法國及不同亞洲國家，另一半則來自內地。



他指出，眾所周知，各國出於多種原因重返香港，但香港作為金融中心實力無疑是關鍵因素，由於香港的金融監理體系健全，金融市場以穩健運作、創新產品及全球投資者群體而聞名。此外香港亦擁有高素質的勞動力，為全球人才提供了一個友善的環境。



貿發局主席馬時亨則稱，今屆亞洲金融論壇（AFF）論壇將推出全新「全球產業峰會」，聚焦人工智能與科技、機械人、生物製藥與醫療健康、新能源等高增長產業的趨勢與深遠影響，作為近年 AFF 進一步強化金融與實體經濟緊密聯繫的重要舉措，旨在通過金融創新與產業協同，持續激發創新活力，共同推動長遠、可持續的經濟增長。(rh)