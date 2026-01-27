26/01/2026 10:47

【亞洲金融論壇】許正宇：目標於未來3年在港建立逾2000噸黃金儲存量，家辦貴金屬投資享稅務優惠

《經濟通通訊社26日專訊》政府今與上海黃金交易所簽署合作備忘錄，涉及黃金中央清算系統建設，財經事務及庫務局局長許正宇在論壇上指出，備忘錄中，將列明建立香港新的黃金中央結算系統，並由上海黃金交易所代表擔任副主席。



許正宇表示，在地緣政治、通脹及全球貨幣政策重塑下，黃金的戰略性日益提高。而且，香港與上海的合作可深化互補及融合，同時提高人民幣在國際的影響力。



他續稱，本港亦將利用上海黃金交易所的實體倉儲管理體系，為參與者提供黃金管理服務。



許正宇指出，庫存目標方面，為3年內超過2000噸黃金儲存量，亦會將機場貴金屬儲存庫容量進一步增加至1000公噸；由政府管理的中央清算系統將於今年開始試運行。此外，政府亦將利得稅優惠政策將涵蓋基金和單一家族辦公室的貴金屬投資。當局將推動實物黃金贖回及持牌交易所分銷黃金等。(rh)