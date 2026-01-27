26/01/2026 11:56

【亞洲金融論壇】許正宇：一直就IPO事宜與內地監管機構緊密溝通

《經濟通通訊社26日專訊》就中國據悉考慮收緊內地公司赴香港上市的標準，財經事務及庫務局局長許正宇見記者時指出，一直以來與內地監管機構緊密溝通，以確保香港續為內地區域及全球企業最好集資平台。



他續稱，於未來數年，本港會續改善上市要求，以求進一步提升資本市場就爭力，以及研究實施其他改善措施，如縮短結算周期至「T+1」；審視如何提升市場流動性。



*港金結算公司董事局尚包括銀行代表*



至於政府剛與上海黃金交易所簽署合作備忘錄，許正宇補充指，就特區政府全資擁有的「香港貴金屬中央結算系統有限公司」董事局成員除上金所外，亦包括主要為銀行代表，包括本地及海外銀行。



他亦稱，在推出結算系統之後，冀市場會有更多產品推出，如黃金期貨及基金，以豐富整個黃金價值鏈。而倉儲、精煉等業務，他亦冀可與大灣區其他城市合作。(rh)