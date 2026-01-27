26/01/2026 14:04

【亞洲金融論壇】陳茂波：香港重要性將與日俱增，全球分化局面下續對外開放

《經濟通通訊社26日專訊》財政司司長陳茂波在一論壇上致辭時表示，香港重要性將與日俱增，因其仍是世界通往中國及亞洲各地重要一環，反之亦然。在本港維持多獨立司法系統、人才、稅制簡單等優勢外，香港仍是國際雙向集資平台，目前IPO管線仍有逾有400家公司。他亦稱，本港二級市場具有深度、流動性及國際化，當中約50%股市資金來自全球機構投資者；25%來自內地南向資金；25%剩下來自本地資金及零售投資者，可見在港上市可連接國際及內地資本。



*股市一半資金來自環球投資者*



他亦稱，作為全球領先的離岸人民幣中心，香港將受惠於全球供應鏈重組下，內地出海企業增加，而且人民幣資產現與傳統全球市場關連度低，可見存在多樣化資產需求，以及持續受惠於人民幣國際化。



他續稱，中國現在佔在全球貿易額13%，但人民幣只佔支付系統交易3%至4%，亦可見人民幣未來使用潛力無限。



至於於中國最新公布「十五五」計劃，陳茂波指出，反映在中國在人工智能、機械人及生物科技方面能力已經全面擴展及加快，亦反映中國有決心在關鍵技術領域佔有一席之地，且相關技術將定義全球經濟未來，自然將創新、商業和投資機會引向香港。



陳茂波稱，香港一直是開放及透明的對外金融商業中心，他相信繁榮不應是建造障礙及圍牆，而是製造橋樑以匯聚資金及創新。在全球分化局面下，香港會持續在商業上對外開放。(rh)