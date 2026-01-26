26/01/2026 08:23

【開市Ｇｏ】中東亂局金價5字頭，日圓勁彈美日或干預，內地傳放寬H200採購

2026年1月26日【要聞盤點】



1、受地緣政治局勢升溫及英特爾股價暴跌拖累，美股上周五（23日）收市個別發展，三大指數本周均錄得跌幅。雖然美國總統特朗普放棄對歐洲加徵關稅令貿易戰憂慮稍緩，惟中東局勢急劇惡化，消息指美國已派遣艦隊前往伊朗並實施新一輪制裁。道指收市跌285點，或0.58%，報49098點；標普500指數升2點，或0.03%，報6915點；納指升65點，或0.28%，報23501點。中國金龍指數跌21點。日經期貨截至上午7時45分跌590點。



2、日圓兌美元上周五逼近160關口後強勁反彈，創去年8月以來最大單日漲幅。日本首相高市早苗警告，政府將採取一切必要措施應對市場異常波動。



3、多位交易員稱，紐約聯儲代表財政部聯繫多家金融機構詢問了將日元兌換成美元的成本。市場認為此舉可能為日本干預鋪路，並或獲美方罕見協助。



4、美國總統特朗普最快本周宣布聯儲會新主席人選，據悉貝萊德高管里德因其華爾街背景及改革央行立場，競爭力大幅提升。



5、特朗普收回對歐洲八國加徵關稅的威脅後，歐盟宣布將對價值930億歐元美國商品的反制關稅推遲六個月。



6、特朗普威脅若加拿大與中國達成貿易協議，將對加拿大所有出口美國商品徵收100%關稅。



7、A股新年漲勢遭監管降溫，寬基ETF資金連續大額流出引發市場猜測國家隊減持ETF分如猜測。



9、據內媒求證，關於「中證監將收緊內地企業赴港上市門檻，設300億人民幣市值下限」消息不實，當前境外上市政策並未發生變化。



10、內地飲品生產商東鵬飲料(09980)(滬:605499)今日至周四（29日）招股，計劃全球發行4088.99萬股，每股作價248元，集資額最多達101.41億元，每手100股，入場費25050.11元。公司預期於2月3日（星期一）掛牌。





【焦點股】



AI概念股：百度(09888)、騰訊(00700)、阿里巴巴(09988) 晶片概念股：百度(09888)、壁仞科技(06082)、天數智芯(09903)

- 據報中國官員已告知國內科技企業龍頭，可著手準備英偉達H200人工智能晶片的採購



貴金屬股：招金礦業(01818)、山東黃金(01787)、紫金礦業(02899)

- 金價首次升破每盎司5000美元；現貨白銀首次站上每盎司100美元大關



電子設備股：小米(01810)、聯想(00992)、中興通訊(00763)

- 據報三星電子在今年第一季度將NAND閃存供應價格上調超一倍，漲幅遠超市場預期



比亞迪(01211)

- 宣布今年海外銷量目標提高近四分之一至130萬輛汽車



長和(00001)

- 據報計劃將港口業務的交易分拆成若干資產包，使每個資產單元擁有各自持股結構



萬科企業(02202)

- 撤回建議分拆倉儲物流園REIT深圳上市



歌禮製藥(01672)

- 口服GLP-1藥治療糖尿病II期研究完成首批給藥



乳業股：蒙牛乳業(02319)、中國飛鶴(06186)

- 雀巢奶粉被全球召回，法媒指涉事中企為嘉必優，該企業同為蒙牛及伊利的供應商



中國人壽(02628)

- 擬出資40億元參與設立合夥企業，投向人工智能技術和相關應用



佑駕創新(02431)

- 新獲車企客戶智能駕駛產品訂單，料全期總額逾13億元人民幣



鈞達股份(02865)

- 披露收購公司太空光伏技術有待研發驗證，未簽訂太空光伏業務協議



中國中冶(01618)

- 料去年少賺最多81%，內房業務資產減值準備逾260億元人民幣



越秀地產(00123)

- 料去年盈利跌最多95%，核心淨利潤跌最多85%



極海集團(06939)

- 收購美佳音41%股權，提全購並斥6329萬元認購1億新股，今早復牌



天任集團(01429)

- 75%股權易手予鄒峰，折讓48%提全購，今早復牌





【油金報價】



紐約期油無升跌，報每桶61.07美元



布倫特期油下跌0.05%，報每桶65.04美元



黃金現貨上漲1.20%，報每盎司5.42.72美元



紐約期金上漲1.24%，報每盎司5078.44美元