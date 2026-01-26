26/01/2026 16:08

【關稅戰】商務部：中美經貿磋商取積極成果，世界經濟吃下「定心丸」

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明26日北京專電》商務部副部長鄢東在國新辦發布會表示，2025年的工作成效體現在多雙邊合作成效顯著等方面。在元首外交戰略引領下，中美經貿磋商取得積極成果，這給世界經濟吃下了一顆「定心丸」。「我們還與東盟簽署自貿區3.0版升級議定書，生效實施與馬爾代夫自貿協定，推進對非洲建交國100%零關稅等單邊開放措施落實，為全球發展注入更多確定性和正能量。」



對有報道稱，美國貿易代表賈米森．格里爾在達沃斯世界經濟論壇上提出了與中國進行新一輪貿易談判的可能性。鄢東表示，雙方有可能在非敏感貿易項目上達成進一步的協議。



商務部對外貿易司司長王志華稱，2025年，中美先後開展了五輪經貿磋商，取得了一系列積極成果，充分證明中美雙方通過平等對話磋商，能夠找到解決問題的辦法。下一步，中方願與美方本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，共同維護好、落實好兩國元首重要共識，用好中美經貿磋商機制，管控分歧、推進合作，維護兩國經貿關係的穩定健康可持續發展。