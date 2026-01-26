26/01/2026 17:50

渣打歡迎人民幣業務資金安排的總額度增至2000億元人民幣

《經濟通通訊社26日專訊》渣打銀行及券商業務全球總裁兼渣打企業及投資銀行業務大中華及北亞區總裁張曉蕾表示，渣打銀行歡迎香港金融管理局今日宣布，於下周一（2月2日）起，將人民幣業務資金安排的總額度由目前的1000億元人民幣倍增至2000億元人民幣，使銀行可以取得穩定、成本較低的人民幣資金，從而滿足銀行企業客戶對人民幣融資的需求，推動實體經濟更廣泛地使用人民幣。



張曉蕾指出，自人民幣業務資金安排於去年十月推出以來，該行的客戶反應良好，渣打至今已透過相關安排，為多個行業（如貿易、工業設備和生活用品等）的企業提供人民幣融資，另外亦透過該行於其他巿場的據點，支持企業於海外巿場尤其是在東盟區內，利用人民幣融資去經營和擴張業務，進一步加速人民幣國際化的步伐，強化香港作為國際金融中心和離岸人民幣業務樞紐的地位。(bn)