26/01/2026 19:06

《再戰明天》美儲局一連兩日議息，本港公布進出口數據

《經濟通通訊社26日專訊》美儲局一連兩日議息，及本港公布進出口數據，料為周二（27日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)開始為期兩天的利率會議（至28日）。



*澳洲公布NAB企業信心指數，日本公布工具機訂單*



數據方面，周二8:30am（本港時間．下同），澳洲公布12月NAB企業信心指數。2:00pm，日本公布12月工具機訂單。4:30pm，香港公布12月出口；12月進口；12月貿易收支。



在本港，明日公布業績的公司有:靛藍星(08373)等。



加拿大央行周三（28日）公布議息結果。美國聯儲局周四（29日）凌晨公布議息結果。美國周五（30日）公布12月PPI。另美股迎科技股業績期，Tesla(US.TSLA)、微軟(US.MSFT)及META(US.META)於周三盤後公布季績，蘋果(US.AAPL)則於周四盤後公布季績。(wa)