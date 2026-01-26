26/01/2026 15:42

威廉博萊:黃金近期升勢主要由投機活動推動

《經濟通通訊社26日專訊》威廉博萊(William Blair)全球策略師Olga Bitel發表投資展望稱，2026年將是投資機遇湧現的一年，稱之為「實體資產的回歸」，未來引領增長的領域將集中於基礎設施，特別是AI基礎設施，如算力、數據中心，以至相關的能源基礎設施，包括電網投資以及核能、再生能源、天然氣等不同形式的能源建設。而且國防領域的建設需求亦持續擴張，如無人機、機械人、無人載具、無人海上作戰系統等領域。



*2026年可稱為「實體資產的回歸」*



她亦稱，近期觀察到南非開始走出低谷，而巴西、智利、秘魯以及所有傳統的大宗商品出口國，不論是工業金屬、稀土元素還是銅，亦開始重現動能。與此同時，相關銀行業以及隨後的消費者，也將受惠於這些經濟體所創造的額外收益。



至於黃金，近期的價格升勢主要由投機活動推動。然而，黃金本身並非生產性資產，既無工業用途，亦與AI應用無關。在當前的市場環境下，黃金更像舊時代的遺跡，在金融市場中僅被極少數投資者視為配置選項。她認為，無論投資目標為何，投資者在規模更大、流動性更高的市場中，往往能發掘到更具效益與潛力的資產配置機會。(rh)