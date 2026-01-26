26/01/2026 16:03

【亞洲金融論壇】歐盟前主席：特朗普第二任期帶來更大不確定性，歐盟以結盟應對

《經濟通通訊社26日專訊》歐盟執委會前主席、葡萄牙前總理及高盛國際董事長Jose Manuel Barroso出席亞洲金融論壇時談及美國表示，美國總統特朗普第二任期為全球秩序帶來更大不確定性，改變了民主政治的運作方式、外交慣例及與盟友的關係，令現時歐美關係處於北約成立以來的低點。



另一方面，聯合國因安理會成員國互相制衡而陷於癱瘓，加上美國退出部分聯合國機構，使各國「幾乎不可能」在貿易、氣候及人工智能(AI)等議題達成普遍協議。



不過，他指出，全球貿易仍展現一定韌性，如歐盟反對將關稅武器化，主張維持開放貿易體系。儘管歐盟被動，但歷史顯示其能在危機中作出關鍵決定，例如歐債危機期間，歐元最終未有解體，反而進一步擴大，至今仍為全球第二大儲備貨幣。他強調，外界不應低估歐盟的實力與韌性，整體而言，歐盟仍是全球三大力量之一。



對外方面，他表示歐盟仍然「開放做生意」，近期已與南美國家達成貿易協議，亦與墨西哥及印尼開展合作。在全球走向「區域化」的新階段下，歐盟並非走向封閉，而是透過結盟與合作應對不確定性。他又形容，香港在當前碎片化的全球格局中，仍是促進跨區域金融、貿易與對話的重要平台，有助在追求經濟繁榮的同時，維護和平的價值。(rh)