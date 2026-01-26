26/01/2026 17:14

【亞洲金融論壇】高盛施南德對內地經濟相當有信心，惟出口、內需表現分化

《經濟通通訊社26日專訊》高盛亞太區（日本除外）總裁施南德(Kevin Sneader)在一論壇上表示，中國內地經濟兩部分表現分化，科技、出口高速增長，但同時國內消費增長雖然近期回升但仍然相當緩慢。他指現時在於經濟模式如何隨著時間演變，不過他對內地經濟相當有信心。



*朱民:中國邁入5年新增長模式*



中國國際經濟交流中心資深專家委員、前國際貨幣基金組織IMF前副總裁朱民指出，過去數年內地經濟仍沒有出現系統性風險，且現時以至未來5年正在進入新增長模式，包括由消費、科技、服務業、製造業與科技結合和中企向海外發展所帶動。



施南德認為，現時整體經濟況面臨「經濟軟著陸、地緣政治硬著陸」，今年看法相當正面，亦料整體通脹水平將下降，其中人工智能資本投資料逾5000億美元，是以良好方式推動全球經濟，惟現時挑戰在於地緣政治，雖然貿易上休戰，但並沒有真正的解決方案，且全球各地確實存在真正的熱戰。



*安本:市場今年開局較4個月前更為樂觀*



安本集團主席范智廉則指，市場今年開局較4個月前更為樂觀，今年年初發布的所有基本面調查，對股市基本上都是樂觀的，對全球幾乎每個主要市場都持樂觀態度。金融環境寬鬆及企業資產負債表整體穩健之外，亦由於人口老化，目前市場有大量退休基金，因此需要投資的儲蓄金額也正在增長。(rh)