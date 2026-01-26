26/01/2026 17:35

【亞洲金融論壇】中金(03908)王曙光：外資高度關注中國資本市場增長前景

《經濟通通訊社26日專訊》中金公司(03908)副董事長、總裁、管理委員會成員王曙光在一論壇上致辭時表示，中國在地緣政治愈加複雜多變環境下，展現強大經濟韌性，以人工智能、創新藥等為代表的新質生產力正成為驅動增長的核心引擎。在協助完成寧德時代(03750)港股IPO、小米集團(01810)港股增發、三花智控(02050)港股IPO等市場重大項目過程中，中金公司成功引入多家海外主權基金及長線投資者，助力全球資本共享中國高質量發展紅利，可見中國資本市場的活躍與增長前景受到外資高度關注。



王曙光提到，目前中金公司服務全球機構客戶近1.5萬家；2025年在「一帶一路」地區完成融資交易規模約60億美元，並成功落地多個標誌性跨境項目，未來公司將繼續立足自身專業優勢，為全球客戶提供最優質的綜合金融服務，並與境內外夥伴保持密切友好合作，共同挖掘、培育新的業務增長點，為推動中國和世界經濟的新增長貢獻力量。(rh)