26/01/2026 10:45

免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 金管局人民幣業務資金安排總額度倍增至2000億元人民幣

▷ 新額度2月2日生效，擴展至境外銀行機構客戶

▷ 用途從貿易融資延伸至資本支出及營運貸款 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社26日專訊》金管局今日宣布，其人民幣業務資金安排的總額度將由目前的1000億元人民幣增加至2000億元人民幣，新額度將於2月2日起生效。金管局表示，在中國人民銀行的大力支持下，金管局借助與人民銀行的貨幣互換安排，在2025年10月推出人民幣業務資金安排，升級替代同年2月出台的人民幣貿易融資流動資金安排。這項新舉措為銀行提供穩定、成本較低的人民幣資金，讓銀行有更充裕的資金向企業客戶提供人民幣融資，支持在實體經濟中更廣泛地使用人民幣。這項安排有序地將在岸人民幣引入離岸市場，經香港輻射到世界其他地區，進一步強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的獨特優勢和地位。金管局表示，自升級安排推出以來，銀行業界反應踴躍，1000億元人民幣的總額度已全數分配給40家參與銀行。在新安排下，融資對象從參與銀行的企業客戶伸延至其集團的境外銀行機構的企業客戶，資金用途亦從貿易融資擴展至資本支出和營運資金定期貸款。實施以來，額度使用量持續增長，有個別參與銀行的額度使用已經達到或接近上限。安排除了服務香港的企業，更成功將離岸人民幣資金輻射到東盟、中東和歐洲等地。此外，亦有其他銀行一直積極表達參與該安排的意願。金管局表示，人民幣業務資金安排總額度倍增至2000億元人民幣後，已參與銀行可按業務需求申請增加額度，而其他有興趣參與的銀行亦可向金管局提出申請，金管局將按既定準則批出新的額度。金管局總裁余偉文表示，安排的總額度增至2000億元人民幣，令金管局可以配合市場的發展需要，適時提供充足的人民幣流動性，協助銀行拓展人民幣業務，支持實體經濟健康發展，同時進一步鞏固提升香港國際金融中心和離岸人民幣業務樞紐的地位。局方會不時審視落實情況，包括各參與銀行的額度使用程度，聽取市場的反饋意見，按實際需要持續優化。局方亦歡迎人民銀行支持香港人民幣清算行通過發行同業存單等不同方式從境內市場獲取不同期限的流動性，這有利於香港清算行提高服務能力，也對離岸市場的流動性供應帶來正面作用。(bn)