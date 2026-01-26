26,736.82
-12.69
(-0.05%)
26,741
+23
(+0.09%)
高水4
9,137.49
-23.32
(-0.25%)
5,713.33
-84.68
(-1.46%)
1,992.45億
4,140.05
+3.89
(+0.094%)
4,720.42
+17.92
(+0.381%)
14,348.05
-91.61
(-0.634%)
2,660.00
+21.71
(+0.82%)
87,909.4900
+1,239.1300
(1.430%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0680
恒生指數
26,736.82
-12.69
(-0.05%)
期指
高水4
26,741
+23
(+0.09%)
國企指數
9,137.49
-23.32
(-0.25%)
科技指數
5,713.33
-84.68
(-1.46%)
大市成交
1,992.45億
股票
1,786.33億
(89.655%)
窩輪
73.14億
(3.671%)
牛熊證
132.98億
(6.674%)
即時更新：26/01/2026 14:26
可賣空股票總成交
1,252.08億
主板賣空
205.31億
(16.397%)
半日數據，更新：26/01/2026 12:40
上証指數
成交：12,934.58億
4,140.05
+3.89
(+0.094%)
滬深300
4,720.42
+17.92
(+0.381%)
深証成指
14,348.05
-91.61
(-0.634%)
MSCI中國A50
2,660.00
+21.71
(+0.82%)
比特幣
資料由Binance提供
87,909.4900
+1,239.1300
(1.430%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0680
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.11%
1個月
2.78%
3個月
2.86%
更新：26/01/2026 11:15
即將公佈經濟數據
德國-IFO－企業信心指數
即將公佈
26/01/2026 17:00
前值
87.60
市場預測
88.20
德國-IFO－企業信心指數(現況)
即將公佈
26/01/2026 17:00
前值
85.60
市場預測
86.00
最新重要數據
美國-製造業採購經理人指數
公佈值
51.90
公佈日期
23/01/2026 22:45
英國-製造業採購經理人指數
公佈值
51.60
公佈日期
23/01/2026 17:30
德國-製造業採購經理人指數
公佈值
48.70
公佈日期
23/01/2026 16:30
