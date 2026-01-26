26/01/2026 12:26

中銀香港:全力支持香港特區政府加速建立並優化黃金市場基礎設施

《經濟通通訊社26日專訊》中銀香港(02388)副總裁王化斌表示，中銀香港全力支持香港特區政府關於加速建立並優化黃金市場基礎設施，以及推動滬港合作的最新措施。新舉措展示了滬港兩大國際金融中心合力建設亞洲黃金生態圈的共同決心和信心。香港憑藉豐富的黃金交易經驗，可通過中央結算系統與國際級黃金倉儲的基建安排，構建起「交易-清算-交割-倉儲」全鏈條服務體系，並以此完善黃金交易生態閉環，吸引全球市場參與者匯集香港黃金市場，帶動多個相關產業的發展。同時，透過深化與內地黃金市場的合作及協同發展，香港將為國際投資者提供更豐富的黃金投資和風險管理的渠道。



他提及，中銀香港作為上海黃金交易所在港指定的境外交易庫及代保管庫，擁有亞洲領先的全自動立體金庫，該行將發揮跨境服務優勢，積極參與黃金中央清算系統的建設，助力滬港黃金市場的合作，推動相關產品創新，提升香港黃金市場的深度與廣度，為國家金融市場的雙向開放發揮橋樑作用。(bn)