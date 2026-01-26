26/01/2026 15:06

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 韓國銀行行長李昌鏞指今年環球貨幣政策分歧明顯

▷ 日本已加息，韓國央行預期美國今年將減息

▷ 李昌鏞稱AI相關股票修正機會增加，虛擬資產監管討論複雜化

《經濟通通訊社26日專訊》韓國銀行行長李昌鏞在出席亞洲金融論壇表示，今年環球市場出現的變化有三。第一是貨幣政策分歧更加明顯。日本已經開始加息，而韓國央行預期美國無論如何今年都將會減息；此外，許多國家現已開始更多採用各自貨幣政策，這會影響利率從而令市場波動，今年此等情況將會持續出現。他提及，第二是財政可持續性以及政府作為安全資產的地位將受到挑戰，全球內的高赤字情況，不只美國，也包括歐洲，此外，愈來愈多的非銀行機構，尤其是那些在政府公債回購市場中扮演愈來愈重要角色的機構。第三是，李昌鏞表示，預測股價走勢非常困難，尤其是人工智慧相關的股票，認為與人工智能相關的股票今年出現修正的機會增加，「任何事情都不可能永遠持續下去」，總會出現回調，並提到，目前還有大量的虛擬資產、穩定幣、黃金等相關的討論，現時關於監管現代化及簡化的爭論，只會讓情況變得更複雜。德意志聯邦銀行執行委員會成員巴爾茲(Burkhard Balz)表示，鑑於情勢瞬息萬變，今年不確定性極高，貿易衝突再次爆發的風險也十分巨大，這增加了經濟增長和金融穩定前景惡化的可能性；同時，地緣政治緊張局勢加劇了混合威脅包括網路攻擊的風險，這些都可能直接危及金融穩定。摩根士丹利亞太區首席執行官高浩灃表示，美國當前經濟增長環境相當強韌，2025年第3季表現甚至優異，預期第4季也將維持良好態勢，對今年美國情況抱持樂觀態度。(bn)