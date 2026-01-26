26/01/2026 15:20

滙豐：金管局將人民幣業務資金安排總額度倍增，將進一步推動人民幣在實體經濟中的廣泛應用

《經濟通通訊社26日專訊》滙豐歡迎金管局今日宣布人民幣業務資金安排總額度倍增至2000億元人民幣。



滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯表示，滙豐歡迎香港金融管理局將人民幣業務資金安排總額度倍增，此舉措將進一步推動人民幣在實體經濟中的廣泛應用。滙豐一直積極利用人民幣業務資金安排，而企業客戶對使用人民幣的興趣亦不斷提升，以配合貿易融資及營運資金需求。



企業客戶不僅將人民幣融資作為當前利率環境下優化成本管理的有效工具，更視其為支持全球業務拓展的策略選擇。相關趨勢在內地企業拓展國際市場的過程中尤為顯著。此次額度提升將進一步增強銀行支持香港及其他地區企業的能力，鞏固香港作為領先離岸人民幣中心的地位。(bn)