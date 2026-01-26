26,745.16
-4.35
(-0.02%)
26,738
+20
(+0.07%)
低水7
9,139.70
-21.11
(-0.23%)
5,722.17
-75.84
(-1.31%)
2,540.53億
4,132.61
-3.55
(-0.086%)
4,706.96
+4.46
(+0.095%)
14,316.64
-123.02
(-0.852%)
2,651.45
+13.16
(+0.50%)
88,001.1900
+1,330.8300
(1.536%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0699
恒生指數
26,745.16
-4.35
(-0.02%)
期指
低水7
26,738
+20
(+0.07%)
國企指數
9,139.70
-21.11
(-0.23%)
科技指數
5,722.17
-75.84
(-1.31%)
大市成交
2,540.53億
股票
2,325.15億
(91.522%)
窩輪
79.35億
(3.123%)
牛熊證
136.02億
(5.354%)
即時更新：26/01/2026 15:58
可賣空股票總成交
1,252.08億
主板賣空
205.31億
(16.397%)
半日數據，更新：26/01/2026 12:40
上証指數
成交：14,518.60億
4,132.61
-3.55
(-0.086%)
滬深300
4,706.96
+4.46
(+0.095%)
深証成指
14,316.64
-123.02
(-0.852%)
MSCI中國A50
2,651.45
+13.16
(+0.50%)
比特幣
資料由Binance提供
88,001.1900
+1,330.8300
(1.536%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0699
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

劇集《夜班經理》:倫敦間諜劇的回歸，還是荷里活大片的改寫？
Fashion The Dapper Style

劇集《夜班經理》:倫敦間諜劇的回歸，還是荷里活大片的改寫？
政經專訪

【陳永陸專訪】2026年首選內險及券商股，一種股份IPO必買（12月9日錄影， 繁體字幕）#陳永陸專訪 #政經專訪 #陳永陸 #陸叔 #恒指 #港股 #香港股票 #2026
京都近年「舊瓶新酒」酒店風潮  記憶與創新、保護與發展之間完...
辦公室日常 改朝換代Digital

京都近年「舊瓶新酒」酒店風潮  記憶與創新、保護與發展之間完...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ09992 泡泡瑪特00981 中芯國際01024 快手－Ｗ00700 騰訊控股
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.24%
3個月國債孳息率
3.70%
10年-3個月國債孳息率
0.54%
更新：23/01/2026 16:15
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.11%
1個月
2.78%
3個月
2.86%
更新：26/01/2026 11:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處