26/01/2026 11:41
《港元利率》港元拆息個別發展，一個月拆息報2.78厘
《經濟通通訊社26日專訊》港元拆息個別發展，而與樓按相關的一個月拆息連跌兩日報2.78167厘，跌1.125基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.85637厘，跌2.869基點。
隔夜息報2.11167厘，跌5.619基點；一周拆息升10.274基點，報2.50143厘，兩周則升1.684基點，報2.58125厘。長息方面，六個月拆息升0.286基點，報2.93792厘，一年期則無升跌，報3厘。
港元匯價今日在7.7972-7.7929之間上落，最新報7.7936。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.11167
|-5.619
|一周
|2.50143
|+10.274
|兩周
|2.58125
|+1.684
|一個月
|2.78167
|-1.125
|兩個月
|2.83601
|-1.399
|三個月
|2.85637
|-2.869
|六個月
|2.93792
|+0.286
|一年
|3
|-
