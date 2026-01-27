26/01/2026 10:10

《經濟通通訊社26日專訊》人民銀行副行長鄒瀾在亞洲金融論壇上表示，人民銀行將堅定支持並繼續穩步推進香港離岸人民幣市場建設，香港已成為全球規模最大、最具影響力的人民幣離岸業務樞紐。鄒瀾指出，香港作為全球主要國際金融中心，擁有高度開放的商業環境、深度金融市場體系及國際化監管框架，是內地金融市場開放的重要橋樑。近年來，中國金融市場健康快速發展，規模、深度與廣度位居全球前列，國際影響力持續提升。人民銀行持續推動內地與香港金融市場互聯互通，支持全球投資者在香港開展人民幣投融資，深化內地、香港與全球的金融連接。目前，互聯互通機制已全面覆蓋債券、股票、貨幣、衍生品、黃金等多個子市場。在債券市場方面，「債券通」顯著提升香港全球影響力。截至目前，超過800家境外機構投資者通過「債券通」北向通經香港投資內地債券市場，持債規模超8100億元人民幣，佔境外機構持有內地債券總規模的四分之一。2025年交易規模達9.7萬億元人民幣，佔同期境外機構交易規模逾六成。同時，內地投資者通過「債券通」南向通在香港投資人民幣、美元、港幣等幣種債券，持有規模接近1.2萬億元人民幣。股票市場方面，「滬深港通」持續擴大雙向投資規模。內地投資者通過港股通持有香港股票總市值超過6萬億港元；全球投資者通過滬深港通經香港持有內地股票總市值超2.5萬億元人民幣。貨幣市場方面，「回購通」提升香港人民幣市場流動性與吸引力。2025年2月及10月，人民銀行與香港金管局共同推動使用人民幣債券在香港開展離岸回購及跨境回購業務。目前已有34家境外機構開展離岸回購1191億元，46家新增機構累計開展跨境回購1503億元。衍生品市場方面，「互換通」強化香港人民幣資產風險管理功能，已有87家境外投資者經香港進入內地衍生品市場開展利率互換交易，累計成交名義本金總額超過9.9萬億元人民幣。黃金市場方面，上海黃金交易所設立香港黃金交收庫及相關合約上市，豐富香港離岸人民幣資產配置選擇。鄒瀾透露，論壇期間見證香港財庫局與上海黃金交易所簽署合作協議，人民銀行將支持上海黃金交易所參與香港黃金清算系統建設，助力香港構建國際黃金交易中心。*與金管局密切合作常態化在香港發行人民幣央行票據*鄒瀾強調，隨著人民幣在跨境交易中更廣泛使用，其支付、投融資及儲備功能不斷提升。人民幣已成為全球第二大貿易融資貨幣、第三大支付貨幣，在國際貨幣基金組織特別提款權籃子中權重列第三位。香港人民幣市場迎來更大發展機遇。人民銀行高度重視香港人民幣離岸中心建設，與香港金管局密切合作，發揮人民幣清算行及貨幣互換安排機制作用，常態化在香港發行人民幣央行票據。(kl)