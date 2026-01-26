26/01/2026 16:08

《真知灼見－溫灼培》失歐洲支持，美元獨力難支

《真知灼見》儘管美國總統特朗普聲明不會以武力奪取格陵蘭，及不會在2月1日起對歐盟徵收額外10%的懲罰性進口關稅，但事件已嚴重損害了美國與歐盟之間的關係。隨著丹麥養老基金宣布減持美債，斯堪地那維亞半島(Scandinavia)國家，包括挪威、瑞典及冰島等的退休基金也表示將採取相同行動。雖然這些國家所持有的美債在整體龐大的美債市場中微不足道，但事件已反映出歐美之間出現了裂縫，而市場正擔心這一情況會有所擴大。



*不容忽視歐洲減持美債可能*



至於市場的憂慮並非無因。據美國財政部截至去年11月的數據顯示，中國儘管去年大舉減持美債，把總數降至僅6826億美元，但由於英國、比利時及愛爾蘭等歐洲國家的增持，使得去年美債息未見出現大幅攀升的情況。然而，一旦歐洲各國轉向減持，對美債市場以至美元的衝擊可不容忽視。至於上周美國10年期債息上穿4.2%這自去年9月延伸的阻力位、美匯指數跌至靠近97、金價升穿5000美元大關等，都可能是在反映當前市場對歐美局勢的憂慮情況。



*加拿大帶頭向美國說不*



回看過去周末，美國總統特朗普在其社交平台威脅說，若加拿大與中國達成貿易協議，將立即對所有來自加拿大的進口貨物徵收100%關稅。加拿大總理卡尼隨即呼籲國民支持本國貨，藉此抵消來自美國的壓力。明顯，卡尼已準備好帶領加拿大在貿易上與美國硬碰，並決心要擺脫對美國的嚴重貿易依賴。



本周，芬蘭總理及英國首相施紀賢相繼訪問北京。特朗普上周末對加拿大發出的貿易威脅，或許也是針對芬蘭及英國的警告，以防歐洲與中國之間的關係過於密切。然而，在格陵蘭事件之後，歐洲與美國的關係難免會有所變化，未來的政策未必會完全追隨美國。本周重點將集中在英國首相施紀賢身上，關注他在訪華後是否會在貿易上更傾向中國。



另外，上周五（23日）晚，明尼蘇達州最大城市明尼阿波利斯再次發生聯邦移民執法人員開槍事件，導致一名公民死亡，事件凸顯美國社會的混亂局面。此外，美國多個州面臨大風雪，對美國經濟造成損害。這些因素，都被認為是推低美元匯率、推高金價的主要原因。今早在亞洲市場，現貨金價報5059美元，美匯指數則低見97.2。



由於外幣過強會阻礙出口，這使歐元要升越1.20美元可能會有難度。但黃金則不同，其僅反映美元的信用，所以相信往後黃金表現可勝過外幣。料現貨金價下一步或試5500美元。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



