26/01/2026 13:28

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 金價突破5000美元，地緣政治風險加劇

《環富通基金頻道26日專訊》金價持續攀升，突破每盎司5000美元大關，並每日刷新紀錄。威廉博萊(William Blair)新興市場債券團隊資深信用分析師Alexandra Symeonidi發表有關黃金市場的評論。她指，這波金價上漲屬合理，受地緣政治風險加劇及投資組合多元化需求推動所致。年初以來，地緣政治風險再度成為市場焦點，金價隨委內瑞拉相關消息及格陵蘭的新聞而大幅上揚。投資者對宏觀環境的不確定性持續主導，聯儲局政策路徑不明朗，美國經濟前景存疑，加上下一任聯儲局領導人選問題，進一步加劇市場波動。近期有關聯儲局相關傳票的消息，更為整體市場不確定性雪上加霜。另一方面，市場參與者普遍認為美元可能維持弱勢，這一趨勢持續為金價提供支撐。Alexandra強調，地緣政治風險回歸及宏觀不確定性，正是金價近期強勢上攻的主要驅動因素。黃金作為傳統避險資產，在當前環境下再度展現其吸引力。與此同時，央行儲備多元化趨勢持續，預示今年央行仍將是黃金的重大淨買家。特別值得注意的是，中國人民銀行具備能力和意願繼續增加黃金持倉，很可能以進一步減持美元資產為代價。這一長期動態預計將持續為金價提供有力支持。她進一步分析，央行買盤的結構性需求正成為金價長期上漲的重要支柱。隨著全球央行逐步降低對美元的依賴，轉向黃金作為儲備資產的一部分，這種多元化策略不僅反映出對美元主導地位的重新評估，也強化了黃金的戰略價值。在地緣政治緊張局勢頻發、貨幣政策路徑模糊的背景下，黃金的避險功能與儲備配置需求雙重共振，推動價格屢創新高。總體而言，Alexandra認為，金價目前的上漲並非短期投機，而是建立在合理的基本面之上。地緣政治風險的抬頭、聯儲局政策的不確定性、美元弱勢預期，以及央行尤其是中國人民銀行的持續買盤，共同構成了金價強勁上行的核心動力。隨著金價逼近5000美元關口，市場對黃金的關注度持續升溫，投資者需密切留意地緣事件發展及央行購金動態，以評估後續走勢的持續性。(hl)*編者按:本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。