免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ DWS指市場預期聯邦儲備局短期暫不減息

▷ 2025年12月失業率4.4%，通脹率企穩約2.8%

▷ 聯儲局獨立性受關注，或公布主席人選

《環富通基金頻道26日專訊》DWS首席美國經濟學家Christian Scherrmann就即將舉行的1月FOMC會議發表前瞻評論。*首季通脹有機會短暫回升，強化聯儲局短期內維持觀望*過去兩周，多位聯儲局官員密集發表公開講話，市場對「暫不減息」的預期已相當穩固。2025年12月的失業率為4.4%，表明勞動市場仍維持或接近充分就業水平，但動能略見疲軟。2025年平均每月新增職位約5萬個，雖較之前放緩，但若考慮人口結構變化及入境移民減少，仍屬可接受水平。另一方面，近期通脹率企穩在大約2.8%，若扣除估計約0.5個百分點的短暫關稅影響，實際通脹或較數月前市場所憂慮的數據更接近聯儲局目標。關稅的壓力僅部分轉嫁給消費者，或許是近期勞動市場相對疲軟的原因。儘管如此，最新數據仍受政府停擺影響，因此仍預期2026年第一季通脹有機會短暫回升，而製造業輕微回暖亦可能帶動部分招聘活動。然而，這反而更強化聯儲局短期內維持觀望及等待更多停擺後經濟數據的理由。*聯儲局獨立性再成焦點，官方或同步公布主席人選帶來驚喜*然而，本月貨幣政策的真正焦點或在於另一事件：聯儲局的獨立性再度成為焦點。繼2025年初罷免理事庫克的風波後，主席鮑威爾近日因為總部大樓翻新項目受到外界質疑，且不得不在聯儲局網站上發布歷史性的兩分鐘回應影片。預料鮑威爾在記者會上不太可能回應相關問題，但需留意其繼任人選或即將公布，不排除官方會藉今次會議同步公布人選，並可能帶來一些驚喜。(wa)