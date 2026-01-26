26/01/2026 09:23
【聚焦人幣】人民幣中間價升86點子兩連升，報6.9843續創逾兩年半高
《經濟通通訊社26日專訊》上周五（23日）日圓大幅上漲，引發美元被動調整至四個月新低，有利於人民幣繼續延續偏強走勢；不過監管層繼續加碼對單邊預期的過濾，避免市場預期進一步被激化。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9843，較上個交易日升86點子，兩連升，續創2023年5月17日以來32個月新高，較市場預期偏弱逾550點子，上個交易日報6.9929。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.9843
|-86.00
|1歐元/人民幣
|8.2490
|+590.00
|100日圓/人民幣
|4.4826
|+816.00
|1港元/人民幣
|0.8959
|-8.20
|1英鎊/人民幣
|9.4983
|+1002.00
|1澳元/人民幣
|4.8006
|+477.00
|1紐元/人民幣
|4.1335
|+257.00
|1新加坡/人民幣
|5.4784
|+365.00
|1瑞郎/人民幣
|8.9400
|+1134.00
|1加元/人民幣
|5.0738
|+268.00
|1人民幣/林吉特
|0.5727
|-51.50
|1人民幣/俄羅斯盧布
|10.8716
|-309.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3069
|-100.00
|1人民幣/韓元
|208.3500
|-224.00