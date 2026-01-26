直播中 : 開市Good Morning - 關稅戰2.0 再被掀起？投資者如何自處？
直播中 : 開市Good Morning - 關稅戰2.0 再被掀起？投資者如何自處？
26,665.76
-83.75
(-0.31%)
26,677
-41
(-0.15%)
高水11
9,113.82
-46.99
(-0.51%)
5,702.13
-95.88
(-1.65%)
537.39億
4,137.80
+1.64
(+0.040%)
4,708.95
+6.45
(+0.137%)
14,379.74
-59.92
(-0.415%)
2,642.94
+4.65
(+0.18%)
87,738.8100
+1,068.4500
(1.233%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0485
新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
即將公佈經濟數據
日本-同時指標
即將公佈
26/01/2026 13:00
前值
115.90
市場預測
--
日本-領先指標
即將公佈
26/01/2026 13:00
前值
109.80
市場預測
--
貴金屬
XAU 黃金現貨
5,082.1200
+43.2500
+0.858%
XAG 白銀現貨
108.2295
+3.2277
+3.074%
更新：26/01/2026 09:45
最新
人氣
