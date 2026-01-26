26/01/2026 09:23

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 6.9843 -86.00 1歐元/人民幣 8.2490 +590.00 100日圓/人民幣 4.4826 +816.00 1港元/人民幣 0.8959 -8.20 1英鎊/人民幣 9.4983 +1002.00 1澳元/人民幣 4.8006 +477.00 1紐元/人民幣 4.1335 +257.00 1新加坡/人民幣 5.4784 +365.00 1瑞郎/人民幣 8.9400 +1134.00 1加元/人民幣 5.0738 +268.00 1人民幣/林吉特 0.5727 -51.50 1人民幣/俄羅斯盧布 10.8716 -309.00 1人民幣/南非蘭特 2.3069 -100.00 1人民幣/韓元 208.3500 -224.00

《經濟通通訊社26日專訊》上周五（23日）日圓大幅上漲，引發美元被動調整至四個月新低，有利於人民幣繼續延續偏強走勢；不過監管層繼續加碼對單邊預期的過濾，避免市場預期進一步被激化。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9843，較上個交易日升86點子，兩連升，續創2023年5月17日以來32個月新高，較市場預期偏弱逾550點子，上個交易日報6.9929。