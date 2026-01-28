26/01/2026 08:47

【ＡＩ】黃仁勳現身上海陸家嘴菜市場，參加英偉達上海年會

《經濟通通訊社26日專訊》1月24日下午，AI芯片龍頭英偉達(US.NVDA)CEO黃仁勳現身上海陸家嘴街道乳山路錦德菜市場，體驗上海市井風俗，晚上參加英偉達上海年會。這是黃仁勳今年首度來華，他於23日下午到達上海，首站到訪英偉達位於上海張江的新辦公室。



網友拍攝的視頻顯示，黃仁勳走進市場內一家水果店品嘗水果，還為店主送上了紅包。據內媒報道，前述水果店店主劉先生回憶，當天黃仁勳在店內選購了4樣水果，消費總計2200元人民幣。期間黃仁勳嘗了四顆脆蜜金柑，品嘗後直言「很甜」。



據悉，黃仁勳此次赴華行程與2025年初基本一致，主要參加上海、北京和深圳分公司的新年晚會以及供應商答謝會。目前，英偉達在中國設有三大核心「據點」：分別位於北京、上海和深圳。黃仁勳此次到訪的是英偉達上海辦公室新址，位於上海張江的納賢路600號。該樓共16層，高80米，建築面積約2.33萬平方米。(wn)