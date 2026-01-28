26/01/2026 08:52

【ＡＩ】百度文心、騰訊元寶推春節紅包活動，將派共計15億元現金

《經濟通通訊社26日專訊》百度、騰訊官宣春節紅包活動，兩大平台紅包總額達15億元（人民幣．下同）。



1月25日，百度發布文心助手關於春節現金紅包活動的通知。自1月26日至3月12日，用戶在百度APP使用文心助手，有機會瓜分5億現金紅包，最高可獲得1萬元獎勵。此外，百度AI將於2月17日作為首席AI合作夥伴登上2026北京廣播電視台春節聯歡晚會。



同日，騰訊元寶發布通知稱，為回饋廣大用戶，元寶將在2月1日開啟新春活動，分10億元現金紅包。App內點擊預約卡片可進入春節會場，提前預約的用戶將在2月1日活動開啟當天，額外獲得10次抽獎機會。



此外，中央廣播電視總台正式宣布，銀河通用機器人成為總台《2026年春節聯歡晚會》指定具身大模型機器人。

銀河通用機器人成立於2023年，核心產品是Galbot系列人形機器人，目前已完成多輪融資，估值突破30億美元。寧德時代(03750)(深:300750)、溥泉資本等參投。(wn)