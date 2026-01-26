26/01/2026 10:15
《Ａ股焦點》國際金價飆升，白銀有色、湖南黃金等多股漲停
《經濟通通訊社26日專訊》國際金價持續飆升，現貨黃金突破5000美元/盎司整數大關，為史上首次，而今早紐約期金三小時內已進一步升破5100美元，現報約5106美元水平，按日大升逾1.8%。現貨白銀亦首次突破108美元/盎司。上周黃金價格上漲逾8%，今年以來，國際金價已累計上漲近17%。
黃金概念股領漲，白銀有色(滬:601212)、湖南黃金(深:002155)、興業銀錫(深:000426)、中國黃金(滬:600916)等多股漲停；紫金礦業(02899)(滬:601899)AH股均升逾5%，洛陽鉬業(03993)(滬:603993)A股揚超6%，H股漲超5%，山東黃金(01787)(滬:600547)A股升逾6%，H股升近5%。(wn)
