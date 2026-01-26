26/01/2026 09:36

【聚焦人幣】中間價續創逾兩年半高，人幣即期開市升63點子報6.9579

《經濟通通訊社26日專訊》上周五（23日）日圓大幅上漲，引發美元被動調整至四個月新低，監管層繼續加碼對單邊預期的過濾。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9843，較上個交易日升86點子，兩連升，續創2023年5月17日以來32個月新高，較《路透》預期偏弱逾550點子，是《路透》開始預測中間價以來的最大偏弱水平，凸顯監管層的態度仍是有保有壓，避免市場預期被進一步激化。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開63點子，報6.9579，上個交易日即期匯率收盤報6.9642。



中金公司外匯團隊最新觀點稱，目前人民幣面臨的內外部風險相對均衡，人民幣匯率有望繼續保持溫和偏強態勢。關注本周美聯儲議息會議。



*潘功勝：完善人民幣滙率形成機制，防範超調風險*



人民銀行行長潘功勝接受央視訪問指出，人行以維護幣值穩定和金融穩定為雙目標。要健全市場化利率形成、調控和傳導機制，進一步暢通由人行政策利率向市場基準利率再到各類金融市場利率的傳導；完善人民幣滙率形成機制，堅持市場在滙率形成的決定性作用，保持滙率彈性，防範滙率超調風險。今年人行將有序推進人民幣國際化，持續建造與發展多渠道、廣覆蓋、安全高效的人民幣跨境支付體系；加大跨境支付國際合作，積極參與國際金融治理與合作。(sl)