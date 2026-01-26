26/01/2026 16:35

【聚焦人幣】人幣即期收報6.9572創逾兩年半高，人行推進香港離岸市場建設

《經濟通通訊社26日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9572，較上個交易日4時30分收盤價升70點子，創2023年5月15日以來逾兩年半新高，全日在6.9539至6.9588之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌58點子，報6.9548。



今日人民幣兌一美元中間價報6.9843，較上個交易日升86點子，兩連升，續創2023年5月17日以來32個月新高，較路透預期偏弱逾550點子，監管一邊小幅放鬆中間價波動，同時加碼抑制單邊預期。



市場人士稱，近期日圓大幅升值，美元被動調整，其他非美貨幣也紛紛反彈，但人民幣的升值節奏仍可控，中間價近兩日升勢有所放大，但是否意味著彈性上升還有待觀察，關注本周美聯儲議息決議。



*人行：支持金管局人民幣業務資金安排增至2000億元*



另外，人民銀行副行長鄒瀾今日在第19屆亞洲金融論壇上表示，將堅定支持並繼續穩步推進香港離岸人民幣市場建設。為更好滿足市場需求，人行支持香港金管局將人民幣業務資金安排規模由1000億元增加至2000億元。支持香港人民幣清算行通過發行同業存單、帳戶融資等多種方式，從境內市場獲取不同期限人民幣流動性。增加離岸人民幣國債供給規模，建立完善離岸市場做市機制，活躍市場交易，提升人民幣定價能力。(sl)