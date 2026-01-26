26/01/2026 14:10

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 摩根士丹利指人民幣大幅升值阻礙中國走出通縮，加劇經濟失衡

▷ 人民幣升值或壓低生產者價格，企業利潤疲軟，形成惡性循環

▷ 報告指2025年四季度中國實際GDP增速降至4.5%，2026年處通縮狀態 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社26日專訊》摩根士丹利近日發表報告指，不認同市場上關於「人民幣升值將有助推動中國經濟再平衡」的觀點，認為人民幣大幅升值將阻礙通縮退出、擠壓企業利潤率、放緩工資增速，反而加劇經濟失衡。報告還以日本在1990年代的經驗指出，貨幣升值並未真正推動經濟再平衡。報告直言，當前中國宏觀經濟背景仍具挑戰性，2025年四季度實際GDP增速降至三年低點的4.5%，2026年仍將處於通縮狀態。人民幣大幅升值會直接壓低生產者價格，而當前中國企業利潤已受通縮持續影響處於疲軟狀態。為維持利潤率，企業將被迫進一步削減工資增長，這會直接抑制居民消費能力，進而加劇通縮壓力，形成「升值->企業利潤下滑->工資下降->消費疲軟->通縮加劇」的惡性循環。*中國經濟再平衡仍需大規模財政寬鬆並推進社福改革*報告認為，人民幣被低估並非經濟難以再平衡的關鍵原因。中國經濟失衡的核心問題在於：一是政策層面更偏好以投資作為增長引擎，認為投資能創造有形資產，長期帶來回報、就業和收入增長，而財政擴張支持消費被視為「一次性刺激」，會增加債務負擔。二是國內需求疲軟，2019 年以來人口結構變化引發房地產市場調整，價格持續下跌，需求缺口與投資補位導致通縮出現，居民儲蓄率上升、投資率下降，進一步推高經常帳戶盈餘。報告指出，中國要實現可持續的再平衡，仍需要實施大規模財政寬鬆政策以直接提振消費，同時要推進社會福利改革，尤其是完善養老、學前教育、農村養老金等社會保障體系，降低居民預防性儲蓄動機。*料今年首季人民幣對美元將溫和升值至6.85*報告預計，官方CFETS人民幣指數將在區間內保持穩定，到2026年底維持在98至99，2027年底升至100；政策制定者並不希望讓貿易加權人民幣指數出現持續性升值。報告又認為，美元前景存在下行風險，受此影響，人民幣兌美元今年第一季度料溫和升值至6.85，但下半年隨著美元走強，年底匯率將回歸至7.0。整體看，今年人民幣升值幅度有限，且走勢高度依賴美元波動，不存在大幅單邊升值的基礎。(sl)