26/01/2026 17:55

《神州期貨》上期所下調白銀、錫期貨相關合約交易限額，上調銅、鋁期貨交易保證金比例

《經濟通通訊社26日專訊》上期所今日發布通知稱，經研究決定，自2026年1月27日（即1月26日夜盤）交易起，非期貨公司會員、境外特殊非經紀參與者、客戶在白銀、錫期貨已上市合約的交易限額調整如下：



白銀期貨AG2602、AG2603、AG2604、AG2605、AG2606、AG2607、AG2608、AG2609、AG2610、AG2611、AG2612、AG2701合約的日內開倉交易的最大數量為800手。



錫期貨SN2602、SN2603、SN2604、SN2605、SN2606、SN2607、SN2608、SN2609、SN2610、SN2611、SN2612、SN2701合約的日內開倉交易的最大數量為200手。



此前，上期所剛自2026年1月20日（即1月19日夜盤）交易起，將上述白銀期貨合約的日內開倉交易的最大數量調整為3000手；自2026年1月16日（即1月15日夜盤）交易起，將錫期貨各合約的日內開倉交易的最大數量調整為800手。



與此同時，上期所今日發布通知稱，經研究決定，自2026年1月28日（星期三）收盤結算時起，漲跌停板幅度和交易保證金比例調整如下：



銅、鋁期貨已上市合約的漲跌停板幅度均從8%下調為9%，套保持倉交易保證金比例均從9%上調為10%，一般持倉交易保證金比例均從10%上調為11%。(sl)