26,711.20
-38.31
(-0.14%)
26,703
-15
(-0.06%)
低水8
9,128.03
-32.78
(-0.36%)
5,689.29
-108.72
(-1.88%)
1,375.88億
4,144.03
+7.87
(+0.190%)
4,720.64
+18.14
(+0.386%)
14,345.05
-94.61
(-0.655%)
2,657.22
+18.93
(+0.72%)
87,568.7100
+898.3500
(1.037%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0680
恒生指數
26,711.20
-38.31
(-0.14%)
期指
低水8
26,703
-15
(-0.06%)
國企指數
9,128.03
-32.78
(-0.36%)
科技指數
5,689.29
-108.72
(-1.88%)
大市成交
1,375.88億
股票
1,189.42億
(86.448%)
窩輪
59.47億
(4.323%)
牛熊證
126.99億
(9.230%)
26/01/2026 11:23
可賣空股票總成交
2,116.54億
主板賣空
329.63億
(15.574%)
23/01/2026 16:59
上証指數
成交：9,835.61億
4,144.03
+7.87
(+0.190%)
滬深300
4,720.64
+18.14
(+0.386%)
深証成指
14,345.05
-94.61
(-0.655%)
MSCI中國A50
2,657.22
+18.93
(+0.72%)
比特幣
資料由Binance提供
87,568.7100
+898.3500
(1.037%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0680
新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
最新重要數據
美國-製造業採購經理人指數
公佈值
51.90
公佈日期
23/01/2026 22:45
英國-製造業採購經理人指數
公佈值
51.60
公佈日期
23/01/2026 17:30
德國-製造業採購經理人指數
公佈值
48.70
公佈日期
23/01/2026 16:30
最佳銀行兌換
紐元兌港元
電匯客戶買入
4.6589
電匯客戶賣出
4.6389
26/01/2026 11:20:08
最新
人氣
