26/01/2026 09:03

【外圍經濟】外匯市場警惕美日或已聯合出手干預日圓，日本財相稱無可奉告

《經濟通通訊社26日專訊》亞洲市場周一（26日）早盤，日圓兌走弱的美元匯率小幅走高，延續了上周五（23日）的上漲動能。美元兌日圓匯率下跌約0.4496%，報155.02。



上周五，日圓兌美元匯率飆升至155.73，創下近六個月來最大單日漲幅，讓沽空日圓的投資者心生怯意。



知情人士透露，上周五日圓兌美元匯率一度逼近160這一市場公認的干預警戒線，隨後紐約聯邦儲備銀行啟動所謂的利率核查程序，日圓匯率應聲反彈。部分投資者認為，此舉增加了美日兩國聯合干預匯市、遏制日圓跌勢的可能。



*日本財務大臣：無可奉告*



此外，日本財務大臣片山皋月周一拒絕就紐約聯邦儲備銀行，上周五匯率檢查導致日圓兌美元匯率突然跳升的新聞發表評論。



片山對記者表示：「我無可奉告。」(rc)