直播中 : 開市Good Morning - 關稅戰2.0 再被掀起？投資者如何自處？
26,659.48
-90.03
(-0.34%)
26,667
-51
(-0.19%)
高水8
9,110.57
-50.24
(-0.55%)
5,698.66
-99.35
(-1.71%)
541.07億
4,137.20
+1.04
(+0.025%)
4,708.46
+5.96
(+0.127%)
14,385.87
-53.79
(-0.373%)
2,642.94
+4.65
(+0.18%)
87,576.6600
+906.3000
(1.046%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0496
06
八月
香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 月 6 日向公眾開放 香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 月 6 日向公眾開放
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 ...
推介度：
06/08/2025 - 23/02/2026
06
三月
香港體育館｜黃凱芹40年來香港演唱會2026 香港體育館｜黃凱芹40年來香港演唱會2026
文化藝術 音樂會
香港體育館｜黃凱芹40年來香港演唱會2026
推介度：
06/03/2026 - 07/03/2026
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股01810 小米集團－Ｗ00005 滙豐控股01024 快手－Ｗ09992 泡泡瑪特
生活
DIVA
投票區
新聞
新聞 新聞評論
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.17%
1個月
2.79%
3個月
2.89%
更新：23/01/2026 11:15
最佳銀行兌換
日圓兌港元
電匯客戶買入
0.0505
電匯客戶賣出
0.0517
更新：26/01/2026 09:50:34
最新
人氣
