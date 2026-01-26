26/01/2026 09:16

【特朗普當政】美國政府停擺風險加劇，民主黨以剔除國土安全部資金為條件威脅阻止撥款法案

《經濟通通訊社26日專訊》美國參議院民主黨領袖舒默表示，除非共和黨人同意剔除國土安全部的相關撥款，否則將阻止一項大規模撥款法案的通過，此舉大幅增加美國政府陷入部分停擺的風險。



民主黨對此撥款法案的反對，可能不只影響國土安全部，還會波及國防部、勞工部、教育部、國務院、財政部、衛生與公共服務部。



分析指，影響範圍將十分廣泛，包括延後勞工統計局下一份報告的發布。若政府停擺，包括軍人及美國運輸安全管理局工作人員在內的眾多必要崗位人員，可能會被迫無償工作。不過，移民海關執法局與邊境巡邏隊的工作人員，或可透過特朗普去年簽署的法案中的額外撥款，繼續獲得薪酬。



眾議院已於上周四（22日）通過法案，隨後議員離開華盛頓，直至1月30日政府停擺期限過後才會返回。該法案的任何修改，包括剔除國土安全部的相關撥款，都需要眾議院議員返回，並就新法案進行投票。(rc)