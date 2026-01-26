26/01/2026 10:35

【外圍經濟】日本首相：針對投機及嚴重異常市場波動將採取一切必要措施

《經濟通通訊社26日專訊》日本首相高市早苗就金融市場發出新警告，表示政府已做好行動準備。



在周日（25日）舉行的政黨領袖電視辯論中，高市早苗表示：「身為首相，我本來不應該就由市場決定的事務發表評論，但針對投機性及嚴重異常的市場波動，我們將採取一切必要措施予以應對。」



不過，高市早苗並未明確其言論是否針對日本國債孳息率或日圓匯率。在日元近期下跌後，交易員本周開始高度警惕日本干預市場可能性，日圓兌美元隨之上漲1%，至154.11。



日本股市半日跌近2%，日經平均指數上午收市報52812點，跌1034點，跌幅1.92%。(rc)