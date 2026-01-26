26,713.19
-36.32
(-0.14%)
26,702
-16
(-0.06%)
低水11
9,128.63
-32.18
(-0.35%)
5,689.53
-108.48
(-1.87%)
1,376.26億
4,143.55
+7.39
(+0.179%)
4,720.01
+17.51
(+0.372%)
14,344.63
-95.03
(-0.658%)
2,657.22
+18.93
(+0.72%)
87,523.0000
+852.6400
(0.984%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0680
恒生指數
26,713.19
-36.32
(-0.14%)
期指
低水11
26,702
-16
(-0.06%)
國企指數
9,128.63
-32.18
(-0.35%)
科技指數
5,689.53
-108.48
(-1.87%)
大市成交
1,376.26億
股票
1,189.80億
(86.451%)
窩輪
59.47億
(4.321%)
牛熊證
126.99億
(9.227%)
即時更新：26/01/2026 11:23
可賣空股票總成交
2,116.54億
主板賣空
329.63億
(15.574%)
更新：23/01/2026 16:59
上証指數
成交：9,839.14億
4,143.55
+7.39
(+0.179%)
滬深300
4,720.01
+17.51
(+0.372%)
深証成指
14,344.63
-95.03
(-0.658%)
MSCI中國A50
2,657.22
+18.93
(+0.72%)
比特幣
資料由Binance提供
87,523.0000
+852.6400
(0.984%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0680
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
易經看世界

【易經看世界】從遯卦看美國突襲委內瑞拉：正是易經唯一綁架爻，特朗普拳頭外交能持久嗎？

電影《鐵路夢影》: 死後仍有生命植根
Art & Living 電影寓言

電影《鐵路夢影》: 死後仍有生命植根
David Webb辭世的啟示
財富管理 財識兼收

David Webb辭世的啟示
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ00700 騰訊控股09992 泡泡瑪特01024 快手－Ｗ00981 中芯國際
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
JPY 美元/日圓
154.2810
-0.8550
-0.551%
THB 美元/泰銖
31.0710
-0.1240
-0.398%
CNY 美元/人民幣
6.9623
-0.0102
-0.146%
更新：26/01/2026 11:20
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
87,523.00
+852.64
+0.984%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,861.7000
+44.8000
+1.590%
XRP-瑞波幣-XRP XRP 瑞波幣
1.8777
+0.0421
+2.294%
更新：26/01/2026 11:20
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處