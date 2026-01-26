26/01/2026 10:59

【關稅戰】特朗普威脅對加國徵百分百報復性關稅，卡尼表示不會與非市場經濟體簽署自貿協定

《經濟通通訊社26日專訊》美國總統特朗普威脅，如果加拿大與相關國家達成自由貿易協定，將對進入美國的加拿大商品徵收100%的關稅。



此前加拿大總理卡尼在瑞士達沃斯發表了言辭犀利的演講，警告各國不要受到大國的脅迫，其中隱含對特朗普的譴責。



特朗普隨即指責加拿大對美國的軍事保護忘恩負義，並聲稱該國「是因為美國才得以生存。」



*卡尼：不會與非市場經濟體簽署自由貿易協定*



卡尼對特朗普回應，表示會尊重《美墨加貿易協定》下的承諾，不會與非市場經濟體簽署自由貿易協定。



卡尼表示，中加兩國目前的工作，是為了糾正過去幾年出現的一些問題，又說會加強保障電動車、農業和水產品等領域。(rc)