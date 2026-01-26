26,710.90
-38.61
(-0.14%)
26,703
-15
(-0.06%)
低水8
9,128.58
-32.23
(-0.35%)
5,688.32
-109.69
(-1.89%)
1,377.46億
4,143.74
+7.58
(+0.183%)
4,719.72
+17.22
(+0.366%)
14,344.06
-95.60
(-0.662%)
2,657.40
+19.11
(+0.72%)
87,519.1500
+848.7900
(0.979%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0680
21
三月
亞洲國際博覽館｜ComplexCon 香港 2026 Complex Live! 演唱會 超強壓軸陣容率先震撼揭曉JENNIE 與 Yeat 領銜表演 3 月強勢襲港
大型盛事 文化藝術
亞洲國際博覽館｜ComplexCon 香港 2026 Complex Live! 演唱會 超強壓軸陣...
推介度：
21/03/2026 - 22/03/2026
01
八月
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音
展覽 文化藝術
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格...
推介度：
01/08/2025 - 07/06/2026
免費
