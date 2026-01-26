26/01/2026 13:51

【外圍經濟】美元下行壓力累積，投資者權衡美國協助日本干預匯市的可能

《經濟通通訊社26日專訊》美元兌主要貨幣匯率周一（26日）走低，投資者正在衡量，美國協助日本干預外匯市場的可能，將如何加劇市場對美元匯率的負面情緒。



對許多美元觀察家而言，美國可能出手支持日圓的跡象，再次引發討論。各方可能採取協同匯率干預行動，以引導美元兌主要貿易夥伴貨幣走弱。支持者認為，此類安排將有助於美國出口商抗衡日本等國競爭對手。



麥格理集團策略師Gareth Berry表示：「如果紐約聯邦儲備銀行選擇加入干預，那麼將放大日圓升值勢頭，而且不僅僅是出於象徵性意義的緣故。日本當然有大量美元可供拋售，但紐約聯儲的美元近乎無限。此舉還將被解讀為特朗普希望美元整體走弱的訊號。」



協同干預以支撐日圓的情況在歷史上並不多見，一次是在1998年，另一次是著名的1985年廣場協議，當年美國、法國、日本、英國和西德達成協議，使美元對日圓及德國馬克等主要貨幣有秩序地貶值，以解決美國巨額貿易赤字。



不過，Frontclear高級副總裁Daniel Baeza表示，任何協同行動的跡象都可能打擊市場對美元的信心，加劇美元短期下行壓力。(rc)