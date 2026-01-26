26/01/2026 15:48

【特朗普當政】美國明州一公民遭ICE人員射殺，特朗普稱州長煽動叛亂

《經濟通通訊社26日專訊》美國邊境巡邏隊(ICE)人員在明尼蘇達州明尼阿波利斯槍殺美國公民普雷蒂(Alex Pretti)，引發了全州範圍內的抗議以及地方官員譴責。



不過，特朗普同日（25日）表態支持邊境巡邏隊人員，並指責明尼蘇達州州長沃爾茲和明尼阿波利斯市長弗雷的言論是在「煽動叛亂」。



明尼阿波利斯警察局長奧哈拉在上周六（24日）的新聞發布會上表示，這名任職醫護人員的37歲男子身中多槍，被宣告死亡。奧哈拉稱，受害者除交通罰單外沒有犯罪紀錄，有合法的持槍證。



邊境巡邏隊巡迴指揮官博維諾則表示，該男子持一把9毫米半自動手槍接近邊境巡邏隊人員，「由於擔心自己及同事的生命安全，一名執法人員開槍自衛。」



明尼蘇達州州長沃爾茲表示，今次是另一宗可怕的槍擊事件，並質疑國土安全部的說法，指現場影片顯示，至少6名蒙面特工毆打死者，並開槍擊斃死者。他與明尼阿波利斯市長弗雷都要求，總統特朗普撤走派往當地的聯邦執法人員。(rc)