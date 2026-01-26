26/01/2026 15:48

【國際要聞】最新民調顯示日本高市內閣支持率暴跌10%，解散眾議院決定惹不滿

《經濟通通訊社26日專訊》據日本《每日新聞》報道，最新的民調結果顯示，日本民眾對高市內閣的支持率大幅下跌，較上一次民調減少10%。高市早苗解散眾議院的決定引發日本民眾的不滿。



據報道，在1月24日及25日舉行的民調中，高市內閣的支持率跌至57%，較去年12月20日及21日該媒體進行的上一次民調下跌10%。對於高市早苗解散眾議院這一決定，有41%的受訪者表示「不贊同」，27%表示「贊同」，31%的受訪者回答「不清楚」。



高市早苗在23日正式決定解散眾議院，舉行選舉。本屆眾議院議員任期原定於2028年10月屆滿，高市早苗提前舉行選舉被指是為了她和自民黨的政治利益，日本多個在野黨對此提出批評。(rc)