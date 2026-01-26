26/01/2026 16:13

【關稅戰】貝森特批評加拿大總理對華貿易政策大轉彎，重申關稅威脅

《經濟通通訊社26日專訊》美國總統特朗普日前對加拿大提出關稅威脅，美國財長貝森特表示，加拿大總理卡尼與中國達成降低部分貿易壁壘的協議，堪稱政策「大轉彎」，重申對加拿大的最新關稅威脅。



貝森特表示：「幾個月前加拿大效仿美國，對中國鋼鐵徵收高額關稅，因中國存在傾銷行為，歐洲也採取同樣做法，而現在看來，卡尼總理似乎已改變立場。」



貝森特指，美國絕不能讓加拿大成為中國向美國傾銷廉價商品的門戶。他表示，如果加拿大與中國簽訂自貿協議，允許自己成為被人為壓低價格的商品進入美國供應鏈的跳板，尤其是在汽車製造領域，加拿大或面臨被美國徵收100%關稅的風險。



加拿大外交部長阿南德則表示，加拿大不會停下向美國以外市場尋求貿易多元化的腳步，重申加拿大並未與中國磋商自由貿易協定，但認為該國別無選擇，只能繼續推進10年內將非美出口增加一倍的戰略，因為加拿大不會把所有雞蛋放在一籃子。(rc)