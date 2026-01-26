26,765.52
+16.01
(+0.06%)
26,730
-18
(-0.07%)
低水36
9,147.21
-13.60
(-0.15%)
5,725.99
-72.02
(-1.24%)
2,616.99億
4,132.61
-3.55
(-0.086%)
4,706.96
+4.46
(+0.095%)
14,316.64
-123.02
(-0.852%)
2,651.45
+13.16
(+0.50%)
87,813.6100
+1,143.2500
(1.319%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0824
恒生指數
26,765.52
+16.01
(+0.06%)
期指(夜)
低水36
26,730
-18
(-0.07%)
國企指數
9,147.21
-13.60
(-0.15%)
科技指數
5,725.99
-72.02
(-1.24%)
大市成交
2,616.99億
股票
2,400.86億
(91.741%)
窩輪
79.69億
(3.045%)
牛熊證
136.44億
(5.214%)
即時更新：26/01/2026 17:32
可賣空股票總成交
2,287.37億
主板賣空
374.33億
(16.365%)
更新：26/01/2026 16:59
上証指數
成交：14,518.60億
4,132.61
-3.55
(-0.086%)
滬深300
4,706.96
+4.46
(+0.095%)
深証成指
14,316.64
-123.02
(-0.852%)
MSCI中國A50
2,651.45
+13.16
(+0.50%)
比特幣
資料由Binance提供
87,813.6100
+1,143.2500
(1.319%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0824
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

11
二月
荔枝角 D2 Place One｜Marketoo年宵 & 新春市集 - 香城26 荔枝角 D2 Place One｜Marketoo年宵 & 新春市集 - 香城26
節慶活動 商場活動
荔枝角 D2 Place One｜Marketoo年宵 & 新春市集 - 香城26
推介度：
11/02/2026 - 19/02/2026
免費
03
三月
亞洲國際博覽館｜亞洲時尚首飾及配飾展 – SEASONS 春季 亞洲國際博覽館｜亞洲時尚首飾及配飾展 – SEASONS 春季
展覽 文化藝術
亞洲國際博覽館｜亞洲時尚首飾及配飾展 – SEASONS 春季
推介度：
03/03/2026 - 06/03/2026
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00388 香港交易所09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ02628 中國人壽00981 中芯國際09992 泡泡瑪特
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
JPY 美元/日圓
153.6070
-1.5290
-0.986%
KRW 美元/南韓圜
1,435.6300
-9.1800
-0.635%
THB 美元/泰銖
31.0320
-0.1630
-0.523%
更新：26/01/2026 17:30
最佳銀行兌換
英鎊兌港元
電匯客戶買入
10.4269
電匯客戶賣出
10.6343
更新：26/01/2026 17:30:19
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處