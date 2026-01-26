26/01/2026 08:30

紫金礦業(02899)巨龍銅礦二期工程投產，料2026年礦產銅產量30萬噸

《經濟通通訊社26日專訊》紫金礦業(02899)（滬：601899）公布，於上周五(23日），旗下巨龍銅礦二期工程建成投產。在現有每日15萬噸採選工程基礎上，將新增每日生產規模20萬噸，形成每日35萬噸的總生產規模。



該集團指，二期工程達產後，巨龍銅礦年礦石採選規模將從4500萬噸提升至1.05億噸，礦產銅年產量將從2025年的19萬噸提高至約30萬至35萬噸，預計2026年礦產銅產量將達30萬噸，礦產鉬年產量將從2025年的8000噸提高至約1.3萬噸，礦產銀年產量將從2025年的109噸提高至約230噸。



*規劃巨龍銅礦三期工程*



該集團指，正規劃實施巨龍銅礦三期工程。若項目得到政府有關部門批准，三期工程最終開採海拔標高將從二期4452米降低至3880米，境界內可供開發的銅儲量將超過2000萬噸，每年採選礦石量將達約2億噸規模；巨龍銅礦屆時將成為全球採選規模最大的銅礦山，達產後年產銅約60萬噸。(wh)