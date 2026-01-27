27/01/2026 17:07

《外圍焦點》G7財長舉行視頻會議，美儲局一連兩日議息

《經濟通通訊社27日專訊》美股昨日全線造好，無懼特朗普政府的地緣政治言論及華盛頓政局不穩。市場資金大舉押注科技巨企業績，並鎖定黃金作為對沖工具，金價歷史性突破每盎司5100美元大關。道指收市升313.69點或0.64%，報49412.4點；標普500指數升34.62點或0.5%，報6950.23點；納指升100.11點或0.43%，報23601.36點。港股方面，恒生指數收市報27126，升361點或1.4%，成交2544億元。



各國重要經濟活動方面，美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)開始為期兩天的利率會議（至28日）。本港時間今晚8:00pm，七國集團(G7)財長舉行視頻會議，重點討論繼續支持烏克蘭以及確保戰略供應鏈安全，特別是稀土供應鏈。28日凌晨1:00am，歐洲央行總裁拉加德在國際大屠殺紀念日(IHRD)紀念活動上致辭。



在美國，今日公布業績的公司有：波音(US.BA)、通用汽車(US.GM)、德州儀器(US.TXN)、聯合健康(US.UNH)等。(wa)