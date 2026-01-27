--
0.00億
4,132.61
0.00
(0.000%)
4,706.96
0.00
(0.000%)
0.000
(0.000%)
88,257.3300
-89.7500
(-0.102%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0720
恒生指數
大市成交
0.00億
股票
即時更新：27/01/2026 08:53
可賣空股票總成交
2,287.37億
主板賣空
374.33億
(16.365%)
更新：26/01/2026 16:59
上証指數
成交：--
4,132.61
0.00
(0.000%)
滬深300
4,706.96
0.00
(0.000%)
深証成指
0.000
(0.000%)
MSCI中國A50
比特幣
資料由Binance提供
88,257.3300
-89.7500
(-0.102%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0720
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
88,257.33
-89.75
-0.102%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,919.3900
-10.9600
-0.374%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.2740
+0.0020
+0.735%
更新：27/01/2026 08:50
即將公佈經濟數據
中國-工業利潤(年率)
即將公佈
27/01/2026 09:30
前值
-13.10%
市場預測
--
日本-工具機訂單(年率)
即將公佈
27/01/2026 14:00
前值
14.80%
市場預測
--
最新重要數據
美國-製造業採購經理人指數
公佈值
51.90
公佈日期
23/01/2026 22:45
英國-製造業採購經理人指數
公佈值
51.60
公佈日期
23/01/2026 17:30
德國-製造業採購經理人指數
公佈值
48.70
公佈日期
23/01/2026 16:30
