27/01/2026 08:06

【外圍經濟】美國11月耐用品訂單激增5.3%，創半年最大增幅

《經濟通通訊社27日專訊》美國商務部公布的數據顯示，2025年11月耐用品訂單按月激增5.3%，創六個月以來最大增幅，遠超市場預期的3.2%，並逆轉10月份經修正後下跌2.1%的跌勢。



數據細項方面，扣除運輸類別的耐用品訂單按月上升0.5%，優於市場預期的0.3%，並連續第八個月錄得增長。扣除國防類別的耐用品訂單更按月大幅攀升6.6%，較10月份下跌1.5%顯著回升。



作為企業設備投資意向的關鍵指標，扣除飛機的非國防資本財訂單按月增長0.7%，超出市場預期的0.3%，並較10月份經向下修正後的0.3%進一步上升。核心資本財出貨量則上升0.4%，延續10月份0.8%的升勢。(kk)